30 ноября. Mossovetinfo.ru – До конца недели в Москву придут морозы и сформируется снежный покров, сообщает портал «Метеоновости».



Если в понедельник, 30 ноября, в Москве еще сохранится теплая погода, и осадки вероятны в виде дождя, то уже в первый день календарной зимы в столицу придет похолодание.



Температура опуститься до отрицательных значений, пойдет снег, сформируется снежный покров толщиной от 1 до 4 сантиметров. В среду, 2 декабря, мороз усилится, а снег прекратится.



По прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха в Москве опустится до календарной нормы, которая для начала декабря составляет около 4 градусов мороза. Продолжатся небольшие снегопады, в результате сформируется устойчивый снежный покров.