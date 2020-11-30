30 ноября. Mossovetinfo.ru – До конца недели в Москву придут морозы и сформируется снежный покров, сообщает портал «Метеоновости».
Если в понедельник, 30 ноября, в Москве еще сохранится теплая погода, и осадки вероятны в виде дождя, то уже в первый день календарной зимы в столицу придет похолодание.
Температура опуститься до отрицательных значений, пойдет снег, сформируется снежный покров толщиной от 1 до 4 сантиметров. В среду, 2 декабря, мороз усилится, а снег прекратится.
По прогнозам синоптиков, к концу недели температура воздуха в Москве опустится до календарной нормы, которая для начала декабря составляет около 4 градусов мороза. Продолжатся небольшие снегопады, в результате сформируется устойчивый снежный покров.
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