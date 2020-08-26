26 августа. Mossovetinfo.ru – Эвакуированным жителям дома на западе Москвы, где утром в среду произошел пожар, будет предоставлено временное жилье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мэр Москвы отметил, что дом после пожара будет оперативно отремонтирован.
Ранее сообщалось, что в жилом по адресу: улица Кубинка, дом 4 взорвался бытовой газ. Пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии. Пожар потушен.
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