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Общество     26.08.2020 11:12

Дом на западе Москвы, где произошел пожар, отремонтируют

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Теги:  пожар  взрыв  жилье  ремонт  Сергей Собянин  Собянин 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Эвакуированным жителям дома на западе Москвы, где утром в среду произошел пожар, будет предоставлено временное жилье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр Москвы отметил, что дом после пожара будет оперативно отремонтирован.

Ранее сообщалось, что в жилом по адресу: улица Кубинка, дом 4 взорвался бытовой газ. Пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии. Пожар потушен.


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Теги: 
пожар  взрыв  жилье  ремонт  Сергей Собянин  Собянин 

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