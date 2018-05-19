Общество 19.05.2018, 08:56 Дожди и грозы продолжатся в Москве 19 мая

19 мая. Mossovetinfo.ru – Дожди и грозы продолжатся в Москве в субботу, 19 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, выпадет около 10 миллиметров осадков или 20% ме...

Общество 19.05.2018, 08:53 Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

19 мая. Mossovetinfo.ru – За минувшие сутки в Москве выпал 21 миллиметр осадков или 41% месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В субботу, 19 мая, может выпасть еще около 10 ми...