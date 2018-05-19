Другие материалы
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Общество
19.05.2018, 08:56
Дожди и грозы продолжатся в Москве 19 мая
19 мая. Mossovetinfo.ru – Дожди и грозы продолжатся в Москве в субботу, 19 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, выпадет около 10 миллиметров осадков или 20% ме...
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Общество
19.05.2018, 08:53
Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
19 мая. Mossovetinfo.ru – За минувшие сутки в Москве выпал 21 миллиметр осадков или 41% месячной нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В субботу, 19 мая, может выпасть еще около 10 ми...
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Общество
19.05.2018, 08:48
Московский планетарий пригласил влюбленных на романтические свидания в Парке Неба
19 мая. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий организовывает для влюбленных пар романтические свидания в Парке неба. Об этом сообщается на сайте планетария. Влюбленные пары ждет экскурсия д...