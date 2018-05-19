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Общество     19.05.2018, 08:56

Дожди и грозы продолжатся в Москве 19 мая

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Теги:  погода 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Дожди и грозы продолжатся в Москве в субботу, 19 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, выпадет около 10 миллиметров осадков или 20% месячной нормы.

Максимальная температура воздуха в столице составит +18…+20°, по области +16…+21°.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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