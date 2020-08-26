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Общество     26.08.2020 17:08

Дожди в Москве прекратятся к выходным

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Теги:  погода  прогноз погоды 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Дожди в Москве прекратятся к выходным, сообщает центр погоды «Фобос».

В четверг, 27 августа, в Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня ожидаются дожди. В дневное время температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла.

В пятницу 28 августа, ожидается пасмурная погода, дожди, температура воздуха не поднимется выше +20 градусов.

Однако, уже в субботу погода в Москве улучшится. Дожди прекратятся, выглянет солнце.

По прогнозам синоптиков, в общей сложности в августе в Москве выпадет не более 30 мм осадков, что составляет меньше половины месячной нормы.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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