26 августа. Mossovetinfo.ru – Дожди в Москве прекратятся к выходным, сообщает центр погоды «Фобос».
В четверг, 27 августа, в Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня ожидаются дожди. В дневное время температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла.
В пятницу 28 августа, ожидается пасмурная погода, дожди, температура воздуха не поднимется выше +20 градусов.
Однако, уже в субботу погода в Москве улучшится. Дожди прекратятся, выглянет солнце.
По прогнозам синоптиков, в общей сложности в августе в Москве выпадет не более 30 мм осадков, что составляет меньше половины месячной нормы.
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
17:08 Общество Дожди в Москве прекратятся к выходным
16:04 Мнения Академик РАН спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
15:35 Общество 30-градусная жара ожидается в Москве 1 сентября
13:57 Город (Москва и область) Число сделок на первичном рынке жилья Москвы выросло за месяц на 6%
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году
12:32 Общество В Минздраве рассказали о возможности повторного заражения коронавирус