30 сентября. Mossovetinfo.ru – Дождливо, но тепло будет в Москве в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура в городе +12…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы.