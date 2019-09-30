Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     30.09.2019 09:17

Дождливая и тепло будет в Москве 30 сентября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Дождливо, но тепло будет в Москве в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура в городе +12…+14°. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

09:17 Общество Дождливая и тепло будет в Москве 30 сентября

09:05 В России Цены на молочную продукцию могут вырасти в России на 10% - СМИ

08:51 Город (Москва и область) В Москве за последние годы отремонтировали 150 станций метро

16:20 Общество МВД: в митинге 29 сентября на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек

15:33 Общество На митинг на проспекте Сахарова 29 сентября пришли 9000 человек - данные «Белого счетчика» на 15:00

Актуальные материалы

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

14:04 В России Роспотребнадзор с 1 по 15 октября проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

08:48 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в октябре. Расписание

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru