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Общество     22.04.2020 11:42

Две трети россиян намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  Конституция  поправки  голосование 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – В голосовании по поправкам в Конституцию намерены принять участие 66% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, 47% заявили о твердом намерении принять участие в голосовании, 19% заявили, что скорее всего примут в нем участие.

15% респондентов не собираются принимать участие в голосовании, 19% пока не определились с решением.

Половина опрошенных (50%) намерена поддержать поправки в Конституцию, 26% будут голосовать против.


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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  Конституция  поправки  голосование 

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