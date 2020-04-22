22 апреля. Mossovetinfo.ru – В голосовании по поправкам в Конституцию намерены принять участие 66% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



При этом, 47% заявили о твердом намерении принять участие в голосовании, 19% заявили, что скорее всего примут в нем участие.



15% респондентов не собираются принимать участие в голосовании, 19% пока не определились с решением.



Половина опрошенных (50%) намерена поддержать поправки в Конституцию, 26% будут голосовать против.