Единое положение о работе руководителя школьного класса разработают в Москве

20 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Единое положение с новыми подходами к работе классного руководителя, как руководителя класса, будет разработано в Москве, сообщили ИА «Моссовет» в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью городского департамента образования.



«До 1 марта участники рабочей группы, организованной Московским институтом открытого образования, планируют завершить работу над проектом положения, и выработать перечень примеров локальных актов о работе руководителя класса», - сообщили в департаменте образования.