Общество 06.04.2021, 11:54 Экс-губернатор Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля, однако эти деньги шли на избирательную компа...

Общество 05.04.2021, 22:37 Владимир Рыжков намерен избираться в Мосгордуму - развивать МСУ и прозрачность властей

5 апреля. Mossovetinfo.ru - Политик Владимир Рыжков намерен выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы на довыборах в сентябре 2021 года. Об этом Рыжков сообщил в понедельник 5 апреля в прямом эфире...