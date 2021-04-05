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Общество     06.04.2021 11:54

Экс-губернатор Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей

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Теги:  Иван Белозерцев  взятки  коррупция  адвокаты 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля, однако эти деньги шли на избирательную компанию экс-губернатора, заявил один из адвокатов Белозерцева.

Кроме того, в ходе рассмотрения апелляции на решение об аресте Белозерцева, адвокаты обвиняемого во взятках губернатора заявили, что автомобиль Mercedes, который по мнению следствия, стал частью взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву, а является собственностью компании «БИОТЭК».

На этих основаниях, а также в связи с тем, что по состоянию здоровья Белозерцев не может находится в СИЗО, адвокаты просят отменить решение об аресте экс-губернатора

В свою очередь, сторона обвинения заявила, что у Белозерцева обнаружили незарегистрированное оружие. Кроме того, по словам прокурора, установлены еще не все свидетели и соучастники данного дела. По мнению обвинения, находясь на свободе, Белозерцев может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

Белозерцев обвиняется в том, что с января по сентябрь 2020 года получил в качестве взяток денег и иных ценностей на сумму боле 31 миллиона рублей, за предоставление группе фармацевтических компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Белозерцев был задержан 21 марта и доставлен в Москву, 22 марта суд принял решение о его аресте. 24 марта президент России Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности губернатора Пензенской в связи с утратой доверия.

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Теги: 
Иван Белозерцев  взятки  коррупция  адвокаты 

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