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Общество
06.04.2021, 11:54
Экс-губернатор Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей
6 апреля. Mossovetinfo.ru — Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля, однако эти деньги шли на избирательную компа...
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Общество
05.04.2021, 22:37
Владимир Рыжков намерен избираться в Мосгордуму - развивать МСУ и прозрачность властей
5 апреля. Mossovetinfo.ru - Политик Владимир Рыжков намерен выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы на довыборах в сентябре 2021 года. Об этом Рыжков сообщил в понедельник 5 апреля в прямом эфире...
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Общество
05.04.2021, 12:29
Расстрелявший коллег в московском метро экс-полицейский получил 19 лет колонии
5 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял сотрудников отдела внутренней безопасности на станции «Рязанский проспект», к 19 годам заключ...