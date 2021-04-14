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Общество     14.04.2021 13:45

Экс- помощник полпреда президента в УрФО Воробьев получил 12,5 лет колонии за госизмену

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Теги:  Мосгорсуд  государственная измена  приговор 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд признал бывшего помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в государственной измене и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима.

Обвинение просило для Воробьева 13 лет колонии.

Процесс в отношении Воробьева проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержат государственную тайну.

Воробьев с 2000 по 2018 годы работал в Калининградской области. В январе 2018 года был назначен руководителем аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле того же года стал помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

В июле 2019 года был арестован по обвинению в государственной измене.

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Теги: 
Мосгорсуд  государственная измена  приговор 

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