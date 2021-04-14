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Общество
14.04.2021, 13:45
Экс- помощник полпреда президента в УрФО Воробьев получил 12,5 лет колонии за госизмену
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд признал бывшего помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в государственной измене и приговори...
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Общество
14.04.2021, 12:50
Жириновский анонсировал уход Зюганова с поста председателя КПРФ
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Лидер ЛДПР Владмир Жириновский заявил, что на предстоящем съезде КПРФ будет избран новый руководитель партии. По мнению Жириновского, новым главой коммунистов станет...
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Общество
14.04.2021, 12:45
Песков: формат проведения «Бессмертного полка» будет зависеть от ситуации
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Формат проведения «Бессмертного полка» будет зависеть от ситуации с коронавирусом и решений санитарных врачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ...