17 августа. Mossovetinfo.ru – Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы предложит сразу после выборов провести эксперимент с созданием электронной карты избирателя, созданной по аналогии с удостоверением болельщика FAN ID, заявил глава штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



По словам Венедиктова, во время ЧМ-2018, не было отмечено случаев фальсификации FAN ID, поэтому опыт их использования можно распространить и на выборы. В качестве эксперимента Венедиктов предложил использовать электронные карты избирателя в одном из округов Москвы на выборах в Мосгордуму в 2019 году. По мнению Венедиктова, использование таких карт повысит доверие избирателей к выборам, так как граждане будут знать, что никто не проголосовал за них, или их голос украли. В случае успешного проведение эксперимента, опыт использования электронных карт избирателя можно будет постепенно распространить и на другие округа.



По замыслу авторов идеи, электронные карты будут одноразовыми, с их помощью через интернет человек получит на свой телефон специальный код доступа, с помощью которого может проголосовать из любой точки мира. Таким образом, отпадает необходимость создания выездных избирательных участков и продлевать время голосования.



Венедиктов также сообщил, что пока технического решения создания электронной карты избирателя пока нет, однако переговоры с создателями FAN ID уже идут.