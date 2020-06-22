22 июня. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 23 июня, в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве высока вероятность грозовых ливневых дождей. За день в Москве может выпасть до 20 миллиметров осадков. Кроме того, вторник станет самым холодным, днем температура воздуха не поднимется выше +20 градусов.



В связи с ожидающимися грозовыми дождями Гидрометцентр объявил на вторник, 23 июня, «желтый» уровень погодной опасности.