6 июня. Mossovetinfo.ru – В четверг, 6 июня в Москве сохранится ясная и жаркая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +29…+31°, в Подмосковье - до +27…+32°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.