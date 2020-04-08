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Общество     08.04.2020 21:40

Еще семь человек умерли от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве скончались еще семь пациентом с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.Число скончавшихся от коронавируса в столице выросло до 38.


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Теги: 
коронавирус 

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