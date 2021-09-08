Евгений Зиничев. Биография

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая жизнь человека.



Биография.



Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1984 – 1986 годах после окончания средней школы проходил воинскую службу на Северном флоте.



С 1987 по 1991 годы служил в КГБ СССР, прошел путь от оперативного работника до главы регионального отделения.



С 1991 года на службе в Федеральной службе охраны. В 2006 – 2015 годах работал в личной охране Путина, когда тот занимал должности президента страны и премьер-министра.



В 2012—2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.



С 2014 года - заместитель руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В 2016 году возглавил управление ФСБ по Калининградской области. В июле того же года назначен ВРИО губернатора Калининградской области. В октябре 2016 года ушел в отставку с поста ВРИО главы области, назначен заместителем директора ФСБ. Тогда же ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.



В мае 2018 года назначен главой МЧС. Тогда же стал членом Совета безопасности РФ. В декабре того же года Зиничеву присвоено звание генерал-полковника. В декабре 2020 года присвоено персональное воинское звание генерал армии.



Зиничев женат, у него есть сын и две внучки.



За время службы Зиничев был награжден Орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней, медалью Суворова и другими государственными наградами.