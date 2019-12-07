7 декабря. Mossovetinfo.ru – Фанаты всех московских клубов премьер-лиги поддержали акцию протеста против массового задержания болельщиков.



С призывом покинуть стадионы во время матчей 19-го тура РПЛ выступило движение болельщиков «Спартака» «Фратрия». В пятницу трибуны во время первых таймов матчей покинули фанаты «Локомотива», «Арсенала», «Зенита» и «Динамо».



В субботу утром стало известно, что к акции протеста приняли решение присоединиться фанаты ЦСКА. Об этом пишет телеграм-канал «Ложа прессы». Ожидается, что в акции примет участие болельщики из подавляющего большинства клубов РПЛ.