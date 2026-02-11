Фестиваль Масленица проходит в Москве с 13 по 22 февраля

14 февраля — Mossovetinfo.ru — С 13 по 22 февраля проходит в Москве фестиваль Масленица.



Около 30 площадок фестиваля работают в разных районах столицы. Одна из особенностей фестиваля в этом году - оформление площадок в национальном стиле.



Для события придумали более 300 уникальных кукол, а среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников, леденцов и многое другое, сообщали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.



Гостей ждут народные гулянья, знакомство с культурными традициями России, театрализованные представления и блины по авторским рецептам.



Посетители площадок смогут также увидеть театральные постановки по мотивам любимых русских народных сказок и выступления фольклорных и неофолк-коллективов.



Главной точкой фестиваля стал Тверской бульвар, где, помимо развлекательной и спортивной программ, гостей ждет знакомство с продукцией российских производителей. Расписание работы площадок и список мероприятий можно найти в сервисе Russpass.



Гастрономическая часть фестиваля станет отдельным событием. Рестораны и кафе предлагают гостям более 50 вариантов блинов – от классических до авторских, с необычными начинками и подачей. Праздничное меню дополняют горячий чай, угощения и открытые кулинарные мастер-классы, где блюда готовят прямо на глазах у посетителей, превращая процесс в шоу.



Важное место в программе фестиваля занимают мастер-классы, которые знакомят гостей с богатством русской культуры и народных традиций.



С 13 по 22 февраля с 13:00 до 20:00 на Тверском бульваре пройдут уличные мероприятия. Весь день будет выступать передвижной музыкальный оркестр, а актеры в ярких костюмах проведут хороводные игры, танцевальные состязания и конкурсы на смекалку.



С 19 по 22 февраля с 12:00 до 21:00 всех желающих приглашают на Болотную площадь. Рядом с павильоном «Фабрика подарков» проекта «Сделано в Москве» гостей ждут хороводы, песни, сценки и живая музыка. В павильоне можно будет приобрести тематические товары местных производителей: посуду с узорами, вышитые салфетки и скатерти. На втором этаже откроется фудкорт, где столичные рестораны предложат соленые и сладкие блины. Кроме того, пройдут занятия по росписи стекла и чайные церемонии.