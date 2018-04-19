19 апреля. Mossovetinfo.ru – Весенний творческий фестиваль «Московская весна а сappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая 2018 года. Фестиваль пройдет второй раз. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах



Главным событием фестиваля станет одноименный международный конкурс акапельного пения.