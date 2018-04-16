Фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллиона человек

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» посетили более 4,7 миллиона человек. Об этом на своем личном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«За 9 пасхальных дней было собрано 12 миллионов рублей пожертвований, и средства продолжают поступать. Все они будут направлены на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности», - написал Собянин.



Фестиваль проходит с 7 по 15 апреля.