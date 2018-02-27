Финал шахматного турнира «Белая ладья» пройдет в Музее Победы на Поклонной горе

27 февраля /Mossovetinfo.ru/ - 4 марта в финале Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья» в Музее Победы на Поклонной горе встретятся команды московских школьников и ветеранов. В турнире примут участие более 500 московских школьников и ветеранов, - сообщили ИА «Моссовет» в Департаменте образования города Москвы.



Для участников и гостей турнира подготовлен концерт и развлекательная программа. Желающие смогут попробовать свои силы в сеансах одновременной игры со знаменитыми российскими гроссмейстерами.