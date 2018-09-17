Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     17.09.2018 09:18

Фобос»: «Бабье лето» придет в Москву с середины недели

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Те6плая погода без осадков вернется в Москву в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос».

В первые дни недели в Москве ожидается не жаркая погода, температура воздуха не превысит +18⁰, во вторник возможны небольшие дожди. Однако начиная со среды в Москву вернется теплая солнечная погода. В дневное время температура воздуха в дневное время будет составлять +20…+24⁰, ожидается ясная солнечная погода без осадков. Такая погода сохранится в Москве до конца недели.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

10:07 Город (Москва и область) Улучшена транспортная доступность станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»

09:18 Общество Фобос»: «Бабье лето» придет в Москву с середины недели

09:11 Город (Москва и область) Где в Москве сделать прививку от гриппа

08:47 Город (Москва и область) Два новых туалетных комплекса появились в московском метро

08:37 Происшествия Две женщины погибли в результате аварии на МКАД

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru