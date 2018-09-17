17 сентября. Mossovetinfo.ru – Те6плая погода без осадков вернется в Москву в середине недели, сообщает центр погоды «Фобос».
В первые дни недели в Москве ожидается не жаркая погода, температура воздуха не превысит +18⁰, во вторник возможны небольшие дожди. Однако начиная со среды в Москву вернется теплая солнечная погода. В дневное время температура воздуха в дневное время будет составлять +20…+24⁰, ожидается ясная солнечная погода без осадков. Такая погода сохранится в Москве до конца недели.
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