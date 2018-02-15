Фотовыставка Александра Проханова и его сына об Афганистане откроется в Мосгордуме

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Фотовыставка работ главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова и его сына Василия Проханова «Вспомним, товарищ...», приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, откроется в четверг в Мосгордуме. В церемонии открытия фотовыставки примет участие заместитель Председателя Московской городской Думы Николай Губенко (фракция «КПРФ»).



В экспозиции представлены фотографии отца и сына Прохановых, увидевших Афганистан в разные века, в разные исторические периоды.



15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.