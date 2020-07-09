9 июля. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края СергеяФургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский, сообщает РБК.
Жириновский также заявил, что Фургала никогда не исключат из ЛДПР и выразил мнение, что задержание губернатора связано с политическими мотивами, с тем, что представитель оппозиционной партии на своем посту добился больших успехов, чем его предшественник.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело Фургала, и не переводить его в плоскость «шантажа и революции».
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в ночь с 8 на 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей.
13:37 Общество Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов
13:03 Общество Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала - Жириновский
12:47 Город (Москва и область) Какие ограничения снимут в Москве с 13 июля и с 1 августа
12:35 Власть С 13 июля в московских парках заработают аттракционы
12:33 Власть Занятия по программе «Московское долголетие» возобновятся с 1 августа
09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома
08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах
18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля
17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения