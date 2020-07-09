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Общество     09.07.2020 13:03

Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала - Жириновский

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Теги:  Сергей Фургал  уголовное дело  задержание  Владимир Жириновский  Госдума  ЛДПР 

9 июля. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края СергеяФургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский, сообщает РБК.

Жириновский также заявил, что Фургала никогда не исключат из ЛДПР и выразил мнение, что задержание губернатора связано с политическими мотивами, с тем, что представитель оппозиционной партии на своем посту добился больших успехов, чем его предшественник.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело Фургала, и не переводить его в плоскость «шантажа и революции».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в ночь с 8 на 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей.


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Теги: 
Сергей Фургал  уголовное дело  задержание  Владимир Жириновский  Госдума  ЛДПР 

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