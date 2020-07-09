9 июля. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края СергеяФургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский, сообщает РБК.



Жириновский также заявил, что Фургала никогда не исключат из ЛДПР и выразил мнение, что задержание губернатора связано с политическими мотивами, с тем, что представитель оппозиционной партии на своем посту добился больших успехов, чем его предшественник.



В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело Фургала, и не переводить его в плоскость «шантажа и революции».



Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в ночь с 8 на 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей.