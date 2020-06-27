Где зарегистрироваться для видеонаблюдения за ходом голосования по конституции

27 июня. Mossovetinfo.ru - В субботу 27 июня открыта регистрация на портале, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции в Москве 1 июля. Сервис будет доступен в день голосования для всех.



Регистрация проводится на портале vybory.mos.ru, который предназначен для трансляции изображения в сети Интернет из помещений для голосования и помещений территориальных избирательных комиссий города Москвы. Для доступа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться/авторизироваться на странице vybory.mos.ru/account



Напомним, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля. В Москве также проводится электронное голосование, которое завершиться 30 июня.