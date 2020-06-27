 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     27.06.2020 16:36

Где зарегистрироваться для видеонаблюдения за ходом голосования по конституции

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  конституция  голосование  видеотрансляция  наблюдение 

27 июня. Mossovetinfo.ru - В субботу 27 июня открыта регистрация на портале, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции в Москве 1 июля. Сервис будет доступен в день голосования для всех.

Регистрация проводится на портале vybory.mos.ru, который предназначен для трансляции изображения в сети Интернет из помещений для голосования и помещений территориальных избирательных комиссий города Москвы. Для доступа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться/авторизироваться на странице vybory.mos.ru/account

Напомним, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля. В Москве также проводится электронное голосование, которое завершиться 30 июня.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  конституция  голосование  видеотрансляция  наблюдение 

Возврат к списку

Лента новостей

16:36 Общество Где зарегистрироваться для видеонаблюдения за ходом голосования по конституции

15:58 Общество 27 июня Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром - МЧС

13:57 Происшествия Обвал грунта произошел на Хорошевском шоссе

13:09 Город (Москва и область) В «Активный гражданине» появилась карта﻿ реализованных проектов

12:40 В России Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев

Актуальные материалы

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ

18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями

18:08 Общество Салют 24 июня в Москве запустят из одной точки

18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками

18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru