28 сентября. Mossovetinfo.ru - Предстоящей зимой в России ожидаются разнонаправленные температурные аномалии, следует из «Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март», опубликованного на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в октябре в Центральном и Приволжжском федеральных округах будет холоднее обычного, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке температура будет выше нормы.



В ноябре ожидается потепление на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии.



Декабрь будет теплым для Европейской части России, Урала и Сибири, а жителей Дальнего Востока ожидает похолодание.



Январь и февраль будут холоднее обычного в Центральном федеральном округе, в Поволжье и Сибири, в тоже время на юге России и на Северном Кавказе температуры будут выше нормы.



В марте температура воздуха ожидается выше нормы на европейской части России, на Урале, в Поволжье, в Сибири, на юге страны, однако при этом, в ЦФО и Поволжье, а также на Урале и в Забайкалье температура будет ниже, чем в марте 2020 года.