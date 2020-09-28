28 сентября. Mossovetinfo.ru - Предстоящей зимой в России ожидаются разнонаправленные температурные аномалии, следует из «Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март», опубликованного на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в октябре в Центральном и Приволжжском федеральных округах будет холоднее обычного, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке температура будет выше нормы.
В ноябре ожидается потепление на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии.
Декабрь будет теплым для Европейской части России, Урала и Сибири, а жителей Дальнего Востока ожидает похолодание.
Январь и февраль будут холоднее обычного в Центральном федеральном округе, в Поволжье и Сибири, в тоже время на юге России и на Северном Кавказе температуры будут выше нормы.
В марте температура воздуха ожидается выше нормы на европейской части России, на Урале, в Поволжье, в Сибири, на юге страны, однако при этом, в ЦФО и Поволжье, а также на Урале и в Забайкалье температура будет ниже, чем в марте 2020 года.
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