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Общество     28.09.2020 13:31

Гидрометцентр предсказал температурные аномалии предстоящей зимой

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Теги:  погода  прогноз погоды  зима  Гидрометцентр 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Предстоящей зимой в России ожидаются разнонаправленные температурные аномалии, следует из «Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март», опубликованного на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в октябре в Центральном и Приволжжском федеральных округах будет холоднее обычного, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке температура будет выше нормы.

В ноябре ожидается потепление на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии.

Декабрь будет теплым для Европейской части России, Урала и Сибири, а жителей Дальнего Востока ожидает похолодание.

Январь и февраль будут холоднее обычного в Центральном федеральном округе, в Поволжье и Сибири, в тоже время на юге России и на Северном Кавказе температуры будут выше нормы.

В марте температура воздуха ожидается выше нормы на европейской части России, на Урале, в Поволжье, в Сибири, на юге страны, однако при этом, в ЦФО и Поволжье, а также на Урале и в Забайкалье температура будет ниже, чем в марте 2020 года.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  зима  Гидрометцентр 

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