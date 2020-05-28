28 мая. Mossovetinfo.ru – В первый день лета в Москве ожидается резкое похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, после того, как в последние дни мая температура в Москве будет подниматься до +20.. +23 градусов, 1 июня температура снизится сразу на 8-9 градусов, до +12..+15 градусов.



По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Москве в течение нескольких дней.