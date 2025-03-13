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Общество     22.03.2025 07:40

Год назад в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт, погибли более 140 человек

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Теги:  22 марта  памятник  мемориал  открытие  Crocus City Hall  Крокус Сити Холл  теракт  жертвы  суд 

22 марта — Mossovetinfo.ru — 22 марта 2024 года вечером, перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошёл теракт. Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, произошёл крупный пожар. В результате теракта пострадали 695 человек, из них более 140 погибли.

23 марта 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам России. Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим при теракте в подмосковном Крокус Сити Холле.

20 марта Мосгорсуд до 22 мая продлил срок ареста обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни, а также их сообщникам, сообщили в пресс-службе суда.

В годовщину трагедии на территории Крокус Сити откроется мемориал в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле. Монумент будет исполнен в черном граните. Автором проекта стал президент Crocus Group Араз Агаларов. Строительство мемориала началось 20 февраля, сообщалось в Telegram-канале Crocus Group.

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Карта места

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Теги: 
22 марта  памятник  мемориал  открытие  Crocus City Hall  Крокус Сити Холл  теракт  жертвы  суд 

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