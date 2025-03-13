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Общество
22.03.2025, 07:40
Год назад в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт, погибли более 140 человек
22 марта — Mossovetinfo.ru — 22 марта 2024 года вечером, перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошёл теракт. Не...
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Общество
16.03.2025, 10:22
СК предложил Госдуме приравнять тех, кто использует электросамокаты, к водителям - Володин
16 марта — Mossovetinfo.ru — Следственный комитета России направил в Госдуму предложение о том, чтобы распространит...
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Общество
13.03.2025, 09:16
В Госдуме подготовили три новых проекта об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов
13 марта — Mossovetinfo.ru — В Госдуме подготовили три законопроекта, которые направлены на улучшение контроля за де...