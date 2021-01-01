Общество 01.01.2021, 20:56 Гололедица в Москве сохранится и 2 января

1 января. Mossovetinfo.ru - Гололедица в Москве сохранится и 2 января, - сообщает ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на прогноз Росгидромета. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21:00 часа 1 ...

Общество 01.01.2021, 13:28 Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни Нового года

1 января. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в первые дни Нового года меняться не будет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В первые 3-4 дня января по ночам будет 0…-2°, днем до 0…+2°. Уже...