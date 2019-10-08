8 октября. Mossovetinfo.ru – В проекте «Активный гражданин» началось голосование по темпам обновления подвижного состава московского метрополитена.
Участникам голосования предложено ответить на вопрос считают ли они, что обновление подвижного состава метро должно происходить ускоренными темпами.
С 2017 года в московское метро начали поступать поезда нового поколения «Москва». Они отличаются увеличенной вместимостью, наличием сквозного прохода через весь состав, улучшенной системой информации. Новые составы используются на самых загруженных линиях.
В планах метрополитена и правительства Москвы к 2023 году обновить парк подвижного состава столичной подземки на 80%, тогда средний возраст вагонов в московском метро составит 7 лет.
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