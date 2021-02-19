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Общество     19.02.2021 15:14

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянке начнется 25 февраля

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Теги:  Алексей Венедиктов  Лубянская площадь  памятник  голосование 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – С 25 февраля в Москве запустят голосование по установке памятника на Лубянской площади, сообщаетРИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ОП Алексея Венедиктова.

По словам Венедиктова, голосование будет проходить сразу на нескольких площадках: на портале «Активный гражданин», в СМИ и среди муниципальных депутатов. Предлагается выбрать два варианта: вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому или установить памятник Александру Невскому.

Ранее Венедиктов уже предлагал решить вопрос об установке памятника на Лубянке путем голосования. В свою очередь, политолог Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций высказал мнение, что вопрос не нужно выносить на голосование, так как в результате победит вариант с установкой памятнику Феликсу Дзержинскому, но эта не та победа, которая нужна Москве и России.

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Теги: 
Алексей Венедиктов  Лубянская площадь  памятник  голосование 

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