Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     09.10.2019 09:39

Голосование посвященное МЦД началось в проекте «Активный гражданин»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  Активный гражданин  голосование 

9 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное запуску Московских центральных диаметров.

Участникам голосования предложено ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они проект МЦД, каким видом общественного транспорта пользуются чаще всего, намерены ли они пользоваться МЦД после его запуска и как часто бывают в районах, через которые пройдут маршруты МЦД.

Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута: «Зеленоград – Раменское», «Апрелевка – Железнодорожный» и «Домодедово – Пушкино».

Открытие МЦД улучшит транспортное обслуживание 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  Активный гражданин  голосование 

Возврат к списку

Лента новостей

09:39 Общество Голосование посвященное МЦД началось в проекте «Активный гражданин»

09:32 Общество В Мосгордуме 9 октября обсудят реконструкцию территории Бадаевского завода

08:39 Город (Москва и область) Обновленное приложение «Метро Москвы» позволит строить маршрут через МЦД

08:13 Общество Холодная погода и дожди ожидаются в Москве 9 октября

17:11 Город (Москва и область) Москва планирует перейти на автоматизированную систему отопления через пять лет - власти

Актуальные материалы

07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники

07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.

20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru