9 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное запуску Московских центральных диаметров.
Участникам голосования предложено ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они проект МЦД, каким видом общественного транспорта пользуются чаще всего, намерены ли они пользоваться МЦД после его запуска и как часто бывают в районах, через которые пройдут маршруты МЦД.
Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута: «Зеленоград – Раменское», «Апрелевка – Железнодорожный» и «Домодедово – Пушкино».
Открытие МЦД улучшит транспортное обслуживание 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.
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