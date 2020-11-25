26 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 26 ноября, отклонила законопроект о об обязанности правительства перенести на 31 декабря один из выходных, если предновогодний день не выпадает на выходные.



Против законопроекта проголосовал 101 депутат, 1 - против, еще двое воздержались.



Один из авторов законопроекта глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что принятие закона позволило бы повысить производительность труда и дисциплину, так как позволило бы не работать в предпраздничный день, когда полноценной работы и так нет.



В свою очередь зампред комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова заявила, что в законе нет необходимости, так как правительство уже наделено полномочиями переносить нерабочие дни.