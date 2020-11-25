 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     26.11.2020 17:48

Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроекты  31 декабря  выходные  перенос 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 26 ноября, отклонила законопроект о об обязанности правительства перенести на 31 декабря один из выходных, если предновогодний день не выпадает на выходные.

Против законопроекта проголосовал 101 депутат, 1 - против, еще двое воздержались.

Один из авторов законопроекта глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что принятие закона позволило бы повысить производительность труда и дисциплину, так как позволило бы не работать в предпраздничный день, когда полноценной работы и так нет.

В свою очередь зампред комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова заявила, что в законе нет необходимости, так как правительство уже наделено полномочиями переносить нерабочие дни.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроекты  31 декабря  выходные  перенос 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

19:10 Город (Москва и область) В Москве достаточно лекарств от коронавируса - Собянин

18:53 Город (Москва и область) В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы закрывать не будут - Собянин

18:46 Город (Москва и область) Собянин заявил, что Москву не будут закрывать из-за коронавируса

17:48 Общество Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем

16:50 Город (Москва и область) В Москве завершился сезон велопроката

Актуальные материалы

20:07 Общество Умер Диего Марадона

19:43 Общество Миронов предложил Правительству провести к Новому году единовременные выплаты малоимущим

10:09 В России В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru