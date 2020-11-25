Другие материалы
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Общество
26.11.2020, 17:48
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 26 ноября, отклонила законопроект о об обязанности правительства перенести на 31 декабря один из выходных, если предновогодний ден...
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Общество
26.11.2020, 11:19
Теплая погода ожидается в Москве в первых числах декабря
26 ноября. Mossovetinfo.ru – В первых числах декабря Москву накроет оттепель, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова. ...
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Общество
25.11.2020, 20:07
Умер Диего Марадона
25 ноября. Mossovrtinfo.ru - В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона. Об этом сообщила аргентинская футбольная ассоциация. Марадона испытывал большие проблемы со здоровьем. Марадона - а...