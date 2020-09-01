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Общество     01.09.2020 16:33

Гособвинение запросит наказание для Михаила Ефремова 3 сентября

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Теги:  Михаил Ефремов  ДТП  суд  гособвинение 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд завершил изучение доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, следующее судебное заседание состоится в четверг, 3 сентября, когда состоятся прения сторон, сообщает «Интерфакс».

Первой в четверг выступит сторона обвинения, Прокуроры дадут оценку рассмотренному делу и попросят у суда наказания, которого, по их мнению, заслуживает Ефремов.

Затем выступит сторона защиты. После этого слово будет предоставлено Ефремову, а затем суд удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.



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Теги: 
Михаил Ефремов  ДТП  суд  гособвинение 

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