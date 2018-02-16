Григорий Явлинский посетит в Подмосковье приют для спасения и реабилитации собак

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В субботу, 17 февраля, кандидат в президенты России Григорий Явлинский посетит Шереметьевский приют собак Благотворительного фонда «В добрые руки», который создан для спасения и реабилитации стаффов, питбулей и других породистых собак. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии «Яблоко».



В своей предвыборной программе «Дорога в будущее» предлагает повысить ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечья и за незаконную охоту.



Также Явлинский считает, что необходимо принять закон о догхантерах.