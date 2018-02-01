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Общество     01.02.2018 08:01

Гринпис: москвичам недоступна информация о загрязнении воздуха

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Теги:  Москва  Мосэкомониторинг  сайт  Собянин  власть  эффективность 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Гринпис России направил жалобы на действия и бездействие московских властей в связи с сокрытием от общественности полных данных о загрязнении воздуха.

«Департамент природопользования Москвы уже больше 4-х месяцев скрывает от общественности полные данные о загрязнении воздуха», - отмечает директор программ Гринпис России Иван Блоков.

13 сентября 2017 года сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт «в связи с модернизацией», а данные, которые департамент природопользования публикует на сайте мэрии, «не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально», — отметил И.Блоков.

Обращение передано мэру Москвы и в президентский Совет по правам человека.

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Теги: 
Москва  Мосэкомониторинг  сайт  Собянин  власть  эффективность 

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