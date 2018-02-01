Гринпис: москвичам недоступна информация о загрязнении воздуха

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Гринпис России направил жалобы на действия и бездействие московских властей в связи с сокрытием от общественности полных данных о загрязнении воздуха.



«Департамент природопользования Москвы уже больше 4-х месяцев скрывает от общественности полные данные о загрязнении воздуха», - отмечает директор программ Гринпис России Иван Блоков.



13 сентября 2017 года сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт «в связи с модернизацией», а данные, которые департамент природопользования публикует на сайте мэрии, «не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально», — отметил И.Блоков.



Обращение передано мэру Москвы и в президентский Совет по правам человека.