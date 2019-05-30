30 мая. Mossovetinfo.ru – Жара, кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в четверг, 30 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +26…+28°, в Подмосковье +21…+26°. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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