14 мая. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, 14 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +20…+22°, в Подмосковье +18…+23°. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.