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Общество     14.05.2019 08:24

Грозы и сильный ветер ожидаются в Москве 14 мая

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Теги:  погода 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, 14 мая, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +20…+22°, в Подмосковье +18…+23°. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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