14 мая. Mossovetinfo.ru – Грозовые дожди и сильный порывистый ветер ожидаются в Москве во вторник, 14 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +20…+22°, в Подмосковье +18…+23°. При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
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