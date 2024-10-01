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Общество     09.10.2024 21:09

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил новый состав ОП региона с началом работы

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Теги:  Московская область  общественная палата  восьмой созыв  Воробьев  поздравление 

9 октября — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав Общественной палаты региона с началом работы и пожелал реализовать все инициативы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В Красногорске прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Московской области (ОПМО) в новом составе. В рамках совещания был избран председатель VIII созыва, определена новая структура, а также подведены итоги предыдущей деятельности и намечены дальнейшие приоритетные направления.

«Общественная палата — очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны, региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей. И мне приятно, что наша ОП, которую возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, именно такая», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в новый состав ОПМО вошли люди, которые совместно с правительством региона долгое время решали проблемы в сферах здравоохранения, образования, экологии, транспорта, проблемы инвалидов, вопросы религии и др.

Глава региона поблагодарил общественников за проделанную работу и выразил уверенность, что все они продолжат в будущем продолжат вносить свою лепту в жизнь Подмосковья.

Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Московской области, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Московской области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Московской области.

В числе основных задач Общественной палаты VIII созыва — продолжать оказание помощи участникам СВО. Так, общественники совместно с Фондом «Защитники Отечества» и волонтерами собирают и отправляют гумпомощь в рамках губернаторского проекта «Доброе дело», а также поддерживают семьи военнослужащих и жителей пострадавших территорий. Участники специальной военной операции есть и среди членов Общественной палаты региона.

Еще члены ОПМО планируют сделать акцент на решении социальных и хозяйственных вопросов, так как они очень волнуют жителей Московской области.

Кроме того, подмосковные общественники должны сыграть весомую роль и при реализации новых президентских нацпроектов. Национальные приоритеты должны получить поддержку общественных институтов и общественный контроль.

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Теги: 
Московская область  общественная палата  восьмой созыв  Воробьев  поздравление 

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