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Общество     05.01.2023 12:21

ГУМ-каток на Красной площади прекратит работу 7 и 8 января из-за морозов

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Теги:  ГУМ-каток  мороз  график  оранжевый уровень  теплосети 

5 декабря, Mossovetinfo.ru - ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать 7 и 8 января из-за сильных морозов - аномального похолодания, сообщается на официальном сайте катка.

"Уважаемые посетители! В связи с низкими температурами, каток не будет работать 7 и 8 января. Благодарим вас за понимание!", - говорится в сообщении.

Из-за аномально низких температур в Москве и Московской области до 21:00 субботы, 7 января введен «оранжевый» уровень погодной опасности, - сообщает Гидрометцентр России.

Для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей в соответствии с прогнозом синоптиков о похолодании МОЭК повышает температуру в столичной системе теплоснабжения до 130 градусов, сообщает пресс-служба компании.

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Теги: 
ГУМ-каток  мороз  график  оранжевый уровень  теплосети 

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