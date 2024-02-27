2 марта — Mossovetinfo.ru — Американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, разработчика проекта ChatGPT, а также на основателя и генерального директора компании Сэма Альтмана и ее президента и соучредителя Грега Брокмана за «искажение» целей служения человечеству, следует из материалов дела
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По словам Маска, компания нарушила основное условие, которое гласит, что искусственный интеллект необходимо развивать на благо человечества, а не ради прибыли. По версии Маска, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», говорится в иске Маска.
Маск утверждает, что недавние отношения OpenAI с технологическим гигантом Microsoft поставили под угрозу первоначальную приверженность компании общедоступному искусственному интеллекту с открытым исходным кодом.
Маск предъявляет к OpenAI претензии, включая нарушение контракта, фидуциарных обязательств и недобросовестной деловой практики, и просит компанию вернуться к открытому исходному коду и также просит о судебном запрете, чтобы помешать OpenAI извлекать выгоду из технологии общего искусственного интеллекта компании.
Общий искусственный интеллект, тип искусственного интеллекта, разработанный для автономной работы на когнитивном уровне человека, был главной целью OpenAI и продемонстрирован, по словам Маска, в его GPT-4. Компания выпустила GPT-4 в марте 2023 года, но, по словам Маска, она остается закрытой моделью, в отличие от предыдущих итераций — шаг, продиктованный коммерческими соображениями, а не интересами человечества.