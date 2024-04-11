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Общество     13.04.2024 11:05

Институт русского языка предложил изменить экзамены для мигрантов

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Теги:  русская речь  мигранты  экзамены  баллы  тестирование  МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ 

13 апреля — Mossovetinfo.ru — Ректор Института имени Пушкина Наталья Трухановская предложила изменить экзамены для мигрантов. Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь, они должны понимать русскую речь, считает ректор. Сотрудники Института проводят для мигрантов экзамены по русскому языку.

Как отмечает Трухановская, существует несколько видов тестирования на знание русского языка, различающиеся по цели приезда мигранта в страну. «Если мы говорим о тесте на знание русского языка как иностранного, который сдается при получении вида на жительство или гражданства, то этот экзамен вызывает меньше всего вопросов по своему содержанию и по самой процедуре. Единственный момент, который мы хотели бы пересмотреть, — это количество баллов, которые демонстрируют успешную сдачу. Сейчас это 50 из 100. Мы считаем, что этого недостаточно. И мы уже внесли свое предложение вернуть планку положительного результата в 80 баллов из 100», — сказала ректор Институт русского языка в интервью РБК.

В ноябре 2023 года в Мособлдуме стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в размере 7500 рублей.

11 апреля в Москве, в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского РАН, состоялась учредительную конференцию Общероссийской общественной организации "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ", которую открыл Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. В Меморандуме об образовании организации подчеркивается, что "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ" - общественная организация, объединяющая русских по духу и мировознию, независимо от их национальности, вероисповедания, профессии, политических взглядов и места жительства.

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Карта места

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Теги: 
русская речь  мигранты  экзамены  баллы  тестирование  МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ 

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