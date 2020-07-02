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Общество     02.07.2020 09:14

Инвалидам больше не нужно получать разрешения для парковки на специальных местах

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Теги:  инвалиды  парковка  разрешения 

2 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 июля автомобилистам с инвалидностью больше не нужно оформлять парковочные разрешения, сообщается на портале mos.ru.

Теперь данные об автомобиле водителя-инвалида можно внести в Федеральный реестр инвалидов, и парковаться на специальных местах, в том числе на платных парковках.

Внести свои данные в реестр водители-инвалиды могут с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В течение этого периода ГИБДД и владельцы парковок будут администрировать места исходя из наличия на автомобиле знака «Инвалид».


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Карта места

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Теги: 
инвалиды  парковка  разрешения 

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