2 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 июля автомобилистам с инвалидностью больше не нужно оформлять парковочные разрешения, сообщается на портале mos.ru.



Теперь данные об автомобиле водителя-инвалида можно внести в Федеральный реестр инвалидов, и парковаться на специальных местах, в том числе на платных парковках.



Внести свои данные в реестр водители-инвалиды могут с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В течение этого периода ГИБДД и владельцы парковок будут администрировать места исходя из наличия на автомобиле знака «Инвалид».