2 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 июля автомобилистам с инвалидностью больше не нужно оформлять парковочные разрешения, сообщается на портале mos.ru.
Теперь данные об автомобиле водителя-инвалида можно внести в Федеральный реестр инвалидов, и парковаться на специальных местах, в том числе на платных парковках.
Внести свои данные в реестр водители-инвалиды могут с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В течение этого периода ГИБДД и владельцы парковок будут администрировать места исходя из наличия на автомобиле знака «Инвалид».
09:14 Общество Инвалидам больше не нужно получать разрешения для парковки на специальных местах
09:08 В России Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона
08:14 В России За поправки в Конституцию проголосовали почти 78% россиян
21:55 Власть 62,33% москвичей, голосовавших электронно, поддержали поправку в Конституцию
17:50 Город (Москва и область) Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в Москве
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн