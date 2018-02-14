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Общество     14.02.2018 16:45

Иск об отмене регистрации Путина кандидатом в Президенты подала Собчак

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Теги:  Собчак  Путин  иск  регистрация  отмена  выборы 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - -  Телеведущая и зарегистрированный кандидат в Президенты России на выборах 18 марта 2018 года Ксения Собчак направила иск об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Путина.

«Мы уже сегодня обратились в Верховный суд, и я стала единственным кандидатом, который это сделала. Я один из семи людей в нашей стране, которые по закону имеют на это право. Мы запустили этот процесс уже давно, сегодня подали официальное заявление. Я еще буду говорить об этом. Я пока единственный человек из семи оппозиционеров, который это сделал. Задайте вопрос остальным, почему они этого не сделали». 
Основанием для подачи жалобы послужила негласная договоренность между Путиным и Медведевым, о которой оба неоднократно говорили во время интервью. Согласно этой договоренности, передача власти друг другу была срежиссированной, - сообщается на сайте Собчак.

«Согласно Конституции Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд. Мы также считаем, что заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было „уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой“», — говорится в сообщении в фейсбуке К.Собчак.

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Теги: 
Собчак  Путин  иск  регистрация  отмена  выборы 

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