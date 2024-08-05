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Общество     30.08.2024 15:34

Иск в суд о незаконности тотального электронного голосования в Москве подан городским комитетом КПРФ

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Теги:  Мосгордума  выборы  голосование  закон  иск  суд  КПРФ 

30 августа — Mossovetinfo.ru — 30 августа Московское городское отделение КПРФ подало иск о незаконности тотального электронного голосования в Москве, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Отмечается, что электронное голосование на выборах в Мосгордуму 6-8 сентября в Москве станет основной формой голосования, а голосование бумажным бюллетенем – дополнительной формой. Для получения права на голосование бумажным бюллетенем избирателю необходимо не позднее 18:00 2 сентября (понедельник) подать заявление в территориальную избирательную комиссию своего района или через портал городской администрации.

По мнению заявителей, такая ситуация нарушает права избирателей в Москве, установленные Федеральным законом N 67—ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Исковое заявление в суде зарегистрировано.

23 августа в столице прошло тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов.

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Теги: 
Мосгордума  выборы  голосование  закон  иск  суд  КПРФ 

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