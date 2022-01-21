Использовать наручники для борьбы с дебоширами в самолетах могут разрешить бортпроводникам

21 января. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал и опубликовал законопроект на портале проектов нормативных правовых актов, в котором предлагается разрешить бортпроводникам использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни в качестве спецсредств сдерживания дебоширов.



В законопроекте регулируются отдельные процедуры использования спецсредств сдерживания, контроль за нарушителем, подвергнутым применению спецсредств и некоторые другие вопросы.



Решение о применении спецсредств (наручников, пластиковых ремней) к нарушителям предлагается дать командиру воздушного судна в случаях возникновении непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц.



Отмечается, что в качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями.