13 ноября. Mossovetinfo.ru – Проект Активный гражданин и Российское военно-исторической общество запустили акцию «Путь к Победе», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках акции в метро будет запущен тематический поезд, в котором будут размещены фотографии героев войны из Москвы с рассказами об их подвигах.
Рассказать о подвиге близкого человека может любой житель Москвы. Для этого на портале проекта «Активный гражданин» надо будет заполнить анкету, описать подвиг своего близкого человека и приложить его портретную фотографию. Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами, а также пройдут проверку и подтверждение в Министерстве обороны.
Запустить тематический поезд «Путь к Победе» планируется в феврале 2020 года.
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