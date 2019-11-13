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Общество     13.11.2019 08:05

Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»

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Теги:  метро  метрополитен  акции 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – Проект Активный гражданин и Российское военно-исторической общество запустили акцию «Путь к Победе», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции в метро будет запущен тематический поезд, в котором будут размещены фотографии героев войны из Москвы с рассказами об их подвигах.

Рассказать о подвиге близкого человека может любой житель Москвы. Для этого на портале проекта «Активный гражданин» надо будет заполнить анкету, описать подвиг своего близкого человека и приложить его портретную фотографию. Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами, а также пройдут проверку и подтверждение в Министерстве обороны.

Запустить тематический поезд «Путь к Победе» планируется в феврале 2020 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  акции 

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