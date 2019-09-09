9 сентября. Mossovetinfo.ru – Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%, сообщает Мосгоризбирком.



Всего в Москве зарегистрировано 7,31 миллиона избирателей.



Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.