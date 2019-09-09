9 сентября. Mossovetinfo.ru – Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%, сообщает Мосгоризбирком.
Всего в Москве зарегистрировано 7,31 миллиона избирателей.
Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
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