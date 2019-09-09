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Общество     09.09.2019 10:13

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

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Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  явка  МГД  Мосгордума 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%, сообщает Мосгоризбирком.

Всего в Москве зарегистрировано 7,31 миллиона избирателей.

Список депутатов Мосгордумы седьмого созыва.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму  выборы в Мосгордуму-2019  явка  МГД  Мосгордума 

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