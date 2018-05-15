15 мая. Mossovetinfo.ru – К акции «Ночь в музее» присоединятся 12 московских парков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Акция пройдет в ночь на 20 мая. В 11 парках бесплатные мероприятия пройдут с 18:00 до 00:00, в «Музеоне» гостей ждут с 16:00.



Можно будет послушать джазовые концерты, сходить на выставки, вечерние и ночные экскурсии с фонариками и принять участие в карнавале.



Кроме «Музеона», в акции примут участие Парк Горького, «Зарядья», «Сокольники» и усадьба Воронцово. К «Ночи в музее» также при соединились музей-заповедник «Царицыно», Измайловский парк, усадьба «Измайлово» и музей-усадьба «Люблино» Мероприятия в рамках акции также пройдут музее-усадьбе «Кусково», музее-заповеднике «Коломенское» и Московской усадьбе Деда Мороза.



Акция «Ночь музеев» пройдет в России в ночь на 20 мая. Музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников».