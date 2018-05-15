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Общество     15.05.2018, 08:52

К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

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Теги:  Ночь в музее  парки 

15 мая. Mossovetinfo.ru – К акции «Ночь в музее» присоединятся 12 московских парков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Акция пройдет в ночь на 20 мая. В 11 парках бесплатные мероприятия пройдут с 18:00 до 00:00, в «Музеоне» гостей ждут с 16:00.

Можно будет послушать джазовые концерты, сходить на выставки, вечерние и ночные экскурсии с фонариками и принять участие в карнавале.

Кроме «Музеона», в акции примут участие Парк Горького, «Зарядья», «Сокольники» и усадьба Воронцово. К «Ночи в музее» также при соединились музей-заповедник «Царицыно», Измайловский парк, усадьба «Измайлово» и музей-усадьба «Люблино» Мероприятия в рамках акции также пройдут музее-усадьбе «Кусково», музее-заповеднике «Коломенское» и Московской усадьбе Деда Мороза.

Акция «Ночь музеев» пройдет в России в ночь на 20 мая. Музеи и картинные галереи страны пригласят посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников».


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Карта места

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Теги: 
Ночь в музее  парки 

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