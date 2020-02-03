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Общество     03.02.2020 14:24

К концу недели температура в Москве может опуститься до -15.. -17 градусов

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Теги:  Гидрометцентр  погода  прогноз  похолодание 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – К выходным температура воздуха в Москве может опуститься до минус 17-15 градусов, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

При этом уточняется, что до столь низких значений температура может опуститься в ночное время, в дневное время в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля ожидается -12…-7°.

Если в течение января погода была аномально теплой, и температура была выше средних значений, то к концу недели аномалия станет отрицательной, подобные температуры на 2 градуса ниже средних значений для этого периода.

Ранее сообщалось, что в первую неделю февраля в Москву придет самое мощное похолодание с начала зимы.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  прогноз  похолодание 

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