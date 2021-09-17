17 сентября. Mossovetinfo.ru – Проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму восьмого созыва, помимо Москвы, можно еще в шести регионах в Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.Для того, чтобы проголосовать онлайн, нужно было оставить заявку до 23:59 13 сентября. Жители Москвы могут проголосовать онлайн только на mos.ru. Если заявка не была оставлена, проголосовать можно на избирательном участке.Зайдите в личный кабинет на mos.ru и откройте сервис голосования. Вам придет СМС-сообщение c цифровым кодом. Введите этот код в специальное поле, и бюллетень откроется. Поставьте галочки во всех бюллетенях и нажмите кнопку «Проголосовать».У вас есть возможность заново загрузить бюллетень. подсчете результата система учтет только ваш последний выбор. Вы сможете заново открыть бюллетень в течение 24 часов с момента его первой загрузки. Вернуться к бюллетеню можно не ранее чем через три часа после его предыдущей загрузки. Система выдает электронные бюллетени до 19:59 19 сентября. Если вы получили бюллетень в последнюю минуту, есть дополнительное время, чтобы сделать выбор.Жители других регионов, где проходит онлайн голосование, могут отдать свой голос на портале Госуслуг.