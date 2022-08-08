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Общество     08.08.2022 17:56

Как забронировать сейф в Сбербанке онлайн

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Теги:  Сбер  сейф  ячейки  онлайн 

8 августа. MOSSOVETINFO.RU - Процедуру резервирования сейфовых ячеек в офисах Сбербанка теперь это можно сделать дистанционно в веб-версии СберБанк Онлайн, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе банка.

«Нововведение позволяет клиенту сразу приходить в офис с ценностями, будучи уверенным, что нужный сейф зарезервирован. На карте в СберБанк Онлайн можно увидеть, в каких офисах имеются свободные сейфовые ячейки с указанием их размера. Срок резервирования — три дня. Услуга стоит 100 рублей», - сообщили в Сбербанке.

Ранее Сбер реализовал возможность продления аренды сейфовых ячеек в веб-версии и мобильном приложении СберБанк Онлайн.

«Мы оптимизировали клиентский путь, взглянув на ситуацию глазами клиента. Прежде приходилось сначала ехать в офис банка "на разведку" и бронировать сейф, а после этого отправляться за ценностями и приезжать ещё раз. Сейчас же на одну поездку стало меньше, так что наш новый сервис экономит самое главное — время наших клиентов», - сообщил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

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Теги: 
Сбер  сейф  ячейки  онлайн 

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